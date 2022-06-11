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Москвичам напомнили о летней программе занятий в городских парках

Георгий Соланович
Город
Москвичам напомнили о летней программе занятий в городских парках
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Московские парки этим летом подготовили для посетителей разнообразную программу занятий. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в субботу, 11 июня.

— Кроме привычных уроков по рисованию и тренировок по скандинавской ходьбе, парки организуют школы диджеинга и сап-серфинга, мастер-классы по игре на африканских барабанах и ханге, йогические практики и даже археологические раскопки, — говорится в сообщении.

Так, например, в парке «Фили» по вторникам и четвергам с 18:30 до 19:30 в арт-студии «Филька» будут проходить занятия по саберфайтингу для детей от семи до 13 лет.

Кроме того, на территории усадьбы Воронцово по субботам с 16:00 до 19:00 в лектории подростков будут обучать азам программирования, а около площадки «Забава» в Измайловском парке дети смогут научиться песочной анимации.

Помимо этого, программу занятий для горожан подготовили ландшафтный парк «Митино», парк искусств «Музеон», сад «Эрмитаж», музей-заповедник «Царицыно», усадьба Воронцово, детский парк имени Прямикова и многие другие, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что праздничные программы, приуроченные ко Дню России, пройдут в парках столицы 11 и 12 июня.

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