Фото: Пресс-служба Госдумы

Соединенные Штаты сами создали условия, при которых Россия и другие страны, сотрудничающие на основе равноправия и взаимной выгоды, вошли в новую «Большую восьмерку». Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу, 11 июня.

— США своими руками создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией новую «Большую восьмерку», — заявил Володин в своем Telegram-канале.

По словам спикера, формирование точек роста произошло из-за разрыва экономических отношений США с их союзниками. При этом Штаты не оставляют попыток решить свои проблемы за счет других.

Он также подчеркнул, что экономика стран Европы, Британии, Японии и Канады страдает от антироссийских санкций, а в Штатах зафиксировано падение ВВП на 1,5 процента, тогда как инфляция вышла на наивысший уровень с декабря 1981 года — 8,6 процента.

До этого Володин заявил, что европейским политикам придется пояснять, почему их сограждане столкнулись с ростом цен «имени Байдена».