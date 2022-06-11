В России выявили 3627 новых случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 3627 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 11 июня, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».
За прошедший день в стране от коронавируса скончались 72 человека, еще 1362 пациента были госпитализированы. При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за 24 часа от коронавируса полностью выздоровели 4827 человек, отмечается в сообщении.
Фото: стопкоронавирус.рф
Жаркая погода может ухудшать самочувствие человека, перенесшего коронавирусную инфекцию. В особенности это касается тех людей, у кого была тяжелая форма пневмонии или наблюдались сосудистые проблемы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщили ведущие российские специалисты в области вирусологии. Как могут проявляться эти последствия и что делать при их возникновении, читайте в материале «ВМ».
Научно-консультативная группа ВОЗ по новым опасным патогенам (SAGO) призвала продолжить расследование о возникновении коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили в пресс-службе организации. В докладе ВОЗ отмечается, что к настоящему моменту специалисты не смогли установить, кто является родоначальником COVID-19 и как первый вариант вируса перешел на человека.
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