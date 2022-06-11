Фото: depositphotos

НАТО 78 дней бомбила Югославию без санкции Совета Безопасности ООН, заявил специальный представитель Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомин в субботу, 11 июня.

— 23 года назад НАТО без санкций Совбеза ООН сбросила 420 тысяч бомб массой 22 тысячи тонн, включая 15 тонн обедненного урана, — напомнил дипломат.

В результате взрывов погибли более 2500 человек, в том числе 79 детей. Беженцами стали более миллиона человек, передает РИА Новости.

До этого издание Multipolarista сообщило, что НАТО планирует окружить Россию и Китай с помощью новых военных соглашений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По словам журналиста Бенджамина Нортона, Североатлантический альянс сперва уничтожил Югославию, Ливию и Афганистан. Следующей ее целью стали Москва и Пекин.

Автор статьи также отметил, что альянс под руководством Соединенных Штатов снабдил Украину оружием и обучил солдат. Параллельно с этим началась экспансия в Азии. Эти действия говорят о намерении осадить двух противников.