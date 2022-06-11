Городские службы Москвы работают в усиленном режиме

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Все городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы в связи с праздничными днями 11, 12 и 13 июня. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы в субботу, 11 июня.

— Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы с 11 по 13 июня включительно, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, — отметил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, в городе приняты все меры для бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства в праздничные дни. Так, в выходные на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад.

Кроме того, был усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер пожарной безопасности и защищенностью топливно-энергетической инфраструктуры, отмечается в Telegram-канале комплекса.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан на столичные площадки, подготовившие в честь праздника Дня России большую программу.