Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы отпраздновать День России на городских площадках

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Площадки Москвы в честь праздника Дня России подготовили большую программу. Москвичи и гости города смогут посетить исторический фестиваль, праздничные концерты, мастер-классы, показы отечественных кинолент. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— День России — праздник многовековой российской государственности, обращенный в будущее. Приходите, друзья, на площади и бульвары, в парки и музеи Москвы, чтобы почувствовать его удивительную атмосферу и мощную энергетику, — отметил глава города.

Так, 12 июня праздничный концерт с участием известных российских исполнителей пройдет на Красной площади.

Окунуться в историю смогут посетители исторического фестиваля «Времена и эпохи», площадки которого развернулись на бульварах и в парках.

На Покровском бульваре состоится реконструкция Невской битвы и Ледового побоища. Площадка на Страстном бульваре расскажет о героизме Минина и Пожарского. Также там можно увидеть, как солдаты подготавливаются к бою и приводят в порядок доспехи и оружие.

Посетители Пушкинской площади погрузятся в эпоху Петра I, где смогут наблюдать обучение потешных полков и уроки в навигацкой школе, а также дворянские балы.

Площадка на Тверском бульваре посвящена событиям Отечественной войны 1812 года. Здесь можно побывать на первом балу Наташи Ростовой, поучиться живописи или сыграть в популярные игры начала XIX века — крокет и серсо.

На ВДНХ в этот день развернется фестиваль «Подорожник», который расскажет о разных уголках России — от самых знаменитых памятников до удивительных видовых площадок, не включенных в туристические буклеты. Посетители фестиваля смогут познакомиться с главными маршрутами путешествий по стране.

— Гостей ждут кинопоказы, дегустация национальных блюд, мастер-классы, выступления музыкантов и уличных театров. Желающие могут посетить школу автопутешественника, где бывалые автомобилисты и обладатели домов на колесах рассказывают о своих приключениях и любимых маршрутах, — написал Сергей Собянин в личном блоге.

Также на ВДНХ пройдут экскурсии, познавательные лекции, творческие мастер-классы, концерт, кинопоказы и другие мероприятия.

Праздничную программу подготовили и столичные парки культуры и отдыха. Музей-заповедник «Царицыно» представит военные лагеря России и Франции образца Отечественной войны 1812 года. Посетителей ждет кавалерийская школа, где пройдут уроки владения саблей, пикой, а также верховой езды.

Парк «Сокольники» пригласил на спортивную программу «Сильная Россия», где можно принять участие в кросс-тренинге, скандинавской ходьбе, танцах и посмотреть выступление мастеров-скейтбордистов.

Сад имени Баумана представит гостям «Атмосферный бал на Троицу». В рамках него пройдут костюмированные танцевальные выступления, посвященные разным народам мира.

Усадьба Воронцово воссоздаст атмосферу Древней Руси. Гости смогут самостоятельно изготовить сувениры: кованое изделие, аксессуар из кожи, монеты и магниты. Парк «Кузьминки» проведет занятие по фланкировке — владению шашкой. Парк «Митино» станет площадкой фестиваля «Хоровод дружбы», на котором выступят творческие коллективы с вокальными и танцевальными номерами. Также на свежем воздухе можно будет поучиться зумбе, сальсе и брейк-дансу.

В честь праздника концерты, экскурсии и лекции подготовили также столичные музеи, культурные центры и библиотеки. В кинотеатрах сети «Москино» зрители смогут увидеть «Гусарскую балладу» Эльдара Рязанова, а также фильмы Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители» и «Новые приключения неуловимых». Посетить кинотеатры можно бесплатно, пройдя предварительную регистрацию, заключил Сергей Собянин.

Ранее москвичам подробно рассказали о музыкальной программе фестиваля «Подорожник».