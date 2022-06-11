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Андрей Бочкарев: В рамках премии MUF Community Awards 2022 победителей выберут в 18 номинациях

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: В рамках премии MUF Community Awards 2022 победителей выберут в 18 номинациях
Фото: Пресс-служба МУФ

Премия MUF Community Awards в нынешнем году расширила количество номинаций до 18 категорий, а лонг-лист номинантов включает 250 проектов из разных сфер столичной жизни. Об этом в субботу, 11 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В 2022 году премия MUF Community Awards будет вручаться в 18 номинациях, среди которых благотворительные, социальные, культурные, спортивные, образовательные и иные проекты. Шорт-лист номинантов определит экспертное жюри, но окончательный выбор победителей сделают горожане в результате открытого голосования на портале mos.ru, — рассказал заммэра.

По его словам, на сегодняшний день уже утверждены члены жюри, среди которых эксперты и профессионалы различных сфер развития мегаполисов.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что в этом году число номинаций пополнилось пятью новыми: «Новые пространства», «Городские сервисы», Urban Health, «Город для животных» и «Зеленый город: медиа». Он подчеркнул, что креативные и инициативные жители столицы создают неожиданные инновационные проекты, которые перенимают другие мегаполисы.

— И мы как организаторы ежегодной премии городских инициатив просто не можем пройти мимо, наша премия развивается и растет вместе с городом, — прокомментировал глава ведомства изменения количества номинаций премии.

В этом году экспертное жюри MUF Community Awards включило в том числе и топ-менеджеров группы компаний «Мосинжпроект». В него вошли заместитель гендиректора по реализации крупных градостроительных проектов Андрей Антипов, заместитель гендиректора по стратегии и развитию бизнеса Антон Жиганов, а также руководители ООО «МИП-Строй № 1» Константин Маслаков и ООО «Институт Мосинжпроект» Рустам Черкесов.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов назвал включение представителей холдинга в жюри премии свидетельством признания важности деятельности компании, а экспертную оценку проектов — большой ответственностью.

До этого Бочкарев сообщил, что в рамках выставки «АРХ Москва» отечественные архитекторы обсудят актуальные и перспективные направления работы на ближайшие несколько лет.

городская среда Андрей Бочкарев Премии
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