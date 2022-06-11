Бывшую промзону около станции МЦД-2 Бутово реорганизуют

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Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Южное Бутово Карта всех событий

Участок бывшей промзоны «Южное Бутово» комплексно реорганизуют согласно проекту «Индустриальные кварталы». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в субботу, 11 июня.

— Площадь неэффективно используемой территории в Южном Бутове, подлежащей комплексному развитию, составляет 24,8 гектара. Участок находится около станции Бутово МЦД-2. Вложения в развитие бывшей промзоны составят 24,6 миллиарда рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет превысят два миллиарда рублей. Предприятия и общественно-деловые объекты дадут москвичам 6,3 тысячи новых рабочих мест, — отметил Ефимов.

На данный момент территория бывшей промзоны захламлена. Однако в будущем, по словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, здесь появятся более 297 тысяч квадратных метров недвижимости — высокотехнологичные производства и общественно-деловые пространства, передает официальный сайт мэра Москвы.

10 июня столичные власти утвердили проекты комплексного развития участков бывших промышленных зон «Авиамоторная» и «Южное Бутово».