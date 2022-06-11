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Онколог высказался о связи между раком и тягой к определенным продуктам

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Еда
Общество
Онколог высказался о связи между раком и тягой к определенным продуктам
Фото: Пресс-служба Госдумы

Распространенное мнение о том, что тяга к определенным продуктам может сигнализировать о раке, не имеет под собой научных обоснований. Об этом заявил врач-онколог Андрей Воробьев.

— Нет исследований, подтверждающих теорию о том, что тяга к еде свидетельствует о раке. Большинство исследований подтверждают механизм тяги во время химиотерапии, заключающийся в увеличении потребности в сахаре и углеводах, — сказал специалист.

Врач пояснил, что у пациентов, проходящих химиотерапию, часто возникает желание есть пищу с высоким содержанием сахара и углеводов. Он пояснил, что тяга к сладкому в этом случае обусловлена умирающими раковыми клетками.

Так как эти клетки быстро растут и размножаются, им требуется множество энергии, которую они получают из глюкозы. При этом некоторые исследователи настаивают на изучении возможной взаимосвязи между тягой к еде и онкологией.

Сообщается о случае, когда 59-летняя женщина столкнулась с необычной для себя тягой к салату. Позже мать троих детей заметила ямочку на груди, а затем у нее диагностировали рак. Отмечается, что после прохождения лечения пищевая зависимость пациентки прекратилась, передает «МедикФорум».

До этого доктор медицинских наук, профессор, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева перечислила повышающие риск рака продукты.

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