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Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за непогоды
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы в связи с непогодой. Об этом во вторник, 14 июня, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Отмечается, что до конца дня в городе ожидаются дождь, гроза, а также порывы ветра до 17 метров в секунду. Уточняется, что в некоторых районах уже идет сильный дождь, также видна гроза.

В связи с этим столичные аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов работают круглосуточно. При этом приняты необходимые меры по защите от порывов ветра жилых зданий и транспорта, а также объектов торговли.

На особом контроле служб находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. Автомобилистам рекомендуется быть аккуратнее на дороге, а также строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам следует быть внимательнее и не укрываться под деревьями, передает Telegram-канал комплекса.

Также в столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы. Предупреждение будет действовать в Москве с 16:00 14 июня до полуночи 15 июня, а в Подмосковье — с 12:00 вторника до 00:00 15 июня.

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