Онколог назвал признаки рака, которые видны на лице

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Онколог Андрей Воробьев назвал признаки рака, которые часто игнорируют.

— Некоторые пациенты с раком легких отмечают отечность, припухлость или покраснение лица. Объяснение этому заключается в том, что мелкоклеточные опухоли легких обычно блокируют кровеносные сосуды в грудной клетке, препятствуя свободному оттоку крови от головы и лица, — сказал специалист.

Он подчеркнул, что иногда симптомы рака могут плохо определяться, вследствие чего они зачастую остаются без внимания. Эксперт отметил, что подобные изменения чаще всего говорят о карциноме легкого.

Это нейроэндокринные образования, которые растут в одноименных клетках. Они осуществляют передачу сигналов, помогающих нормальному функционированию организма.

Если эти клетки поражаются раком, то симптомы будут включать жар, покраснение лица, диарею и хрипы. Воробьев добавил, что изменение цвета лица говорит о плоскоклеточной карциноме. Они образуются на тех участках, которые чаще всего подвергаются воздействию солнца, передает «МедикФорум».

До этого врач-онколог Иван Карасев рассказал о влиянии негативных эмоций на онкологию. По словам медика, науке до сих пор неизвестна истинная причина рака, однако многие исследования указывают на взаимосвязь появления болезни и негативных эмоций человека.