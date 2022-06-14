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Массажист изнасиловал посетительницу во время частного приема

Елена Самойлова
Происшествия
Массажист изнасиловал посетительницу во время частного приема
Фото: pixabay.com
Россия, Москва, улица Василия Петушкова Карта всех событий

Массажист изнасиловал посетительницу во время частного приема. Об этом во вторник, 14 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, днем 8 июня обвиняемый пригласил девушку в свою квартиру на улице Василия Петушкова под предлогом проведения массажа. Но вместо сеанса он жестоко избил ее, а после изнасиловал девушку.

После того как девушке удалось освободиться, она обратилась в полицию.

Вскоре мужчину задержали и предъявили обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Иванова добавила, что в настоящее время обвиняемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

До этого сообщалось об аресте мужчины, изнасиловавшего подростка в машине на севере Москвы.

Аресты изнасилование массаж
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