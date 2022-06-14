Апартаменты появятся в ресторане «Прага» на Арбате

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, улица Новый Арбат, 1/2 Карта всех событий

Градостроительно-земельная комиссия города, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, одобрила реставрацию ресторана «Прага» на Арбате под современное использование. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова во вторник, 14 июня.

— В рамках реализации проекта предполагается увеличение общих площадей здания на 6,2 тысячи квадратных метров с последующим использованием их под апартаменты, а также сохранение исторического ресторана. После реставрации суммарная площадь объекта составит более 16,1 тысячи квадратных метров, — отмечается в сообщении.

Так, в рамках одобренного проекта здание будет приспособлено под современное использование. В частности, планируется ввести апартаменты и коммерческие учреждения.

Помимо этого, на территории будет предусмотрена парковка на девять машино-мест. Также запланирована реставрация приспособленных фасадов и интерьеров для современного использования, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Собянин сообщил, что в саду имени Баумана после реставрации открылся грот Бельведер. В ходе реставрации специалисты укрепили свод грота, провели работы по восстановлению лестниц, арки и исторической кладки каменного каскада.

Кроме этого, у смотровой площадки была установлена скульптура. Она создавалась по мотивам произведения Огюста Родена «Танцевальное упражнение».