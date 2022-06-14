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Минфин США одобрил операции по энергоносителям с банками из России

Александр Афонин
В мире
Минфин США одобрил операции по энергоносителям с банками из России
Фото: Twitter / USTreasury

Министерство финансов США продлило генеральную лицензию, разрешающую проводить сделки по энергоносителям с подсанкционными банками из России. Об этом во вторник, 14 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Для целей этой генлицензии термин «относящийся к энергоносителям» означает: добыча, производство, переработка, сжижение, газификация, регазификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка нефти, включая сырую нефть, — говорится в сообщении.

Продление лицензии позволяет выполнять транзакции в таких банках, как ВЭБ, «Открытие», «Совкомбанк», Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк», а также ЦБ. Осуществить оплату через них можно до 5 декабря 2022 года, передает РИА Новости.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что одни из крупнейших в мире банков (американские JPMorgan Chase и Goldman Sachs) приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств России. Решение объясняется обновленным руководством управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

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