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Россияне стали лидерами по покупке жилья на Пхукете

Георгий Соланович
В мире
Россияне стали лидерами по покупке жилья на Пхукете
Фото: Unsplash

Жители России в январе–марте приобрели на тайском курорте Пхукет 74 квартиры общей стоимостью 245 миллионов батов, или семь миллионов долларов, став лидерами по покупке жилья на курорте. Об этом сообщил владелец агентства недвижимости «New Home Пхукет Real Estate» Олег Сухин во вторник, 14 июня.

— Спрос на жилье на Пхукете со стороны россиян всегда был достаточно высоким, если сейчас сравнивать с китайцами. Из Китая нет рейсов, очень сложно сравнивать с ними, но по сравнению с прошлым годом россияне покупают больше. Мне сложно сказать о коронавирусных ограничениях, которые Пхукет до конца не отменил, но с июля 2021 года плавная отмена ограничений сделала свое дело: люди поехали, стали больше интересоваться. В условиях экономической нестабильности многие предпочитают свои деньги вкладывать в недвижимость на известных курортах. Пхукет не исключение, — сказал предприниматель.

Он уточнил, что россияне обогнали по этому показателю китайцев, которые стали проявлять меньше интереса к тайской недвижимости из-за пандемии коронавируса. Однако, по его словам, в России сейчас имеется «сложность»: до Пхукета соотечественники могут добраться только с пересадками.

Сухин также отметил, что средняя цена односпальной квартиры на тайском курорте — 130–150 тысяч долларов, а двушки — от 200 тысяч долларов, передает «BFM».

До этого руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму Илья Уманский перечислил топ стран ближнего зарубежья для поездок россиян.

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