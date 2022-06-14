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Вечер памяти Булата Окуджавы прошел в Музее Победы

Лейла Алиева
Город
Вечер памяти Булата Окуджавы прошел в Музее Победы
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Вечер памяти советского поэта и барда Булата Окуджавы состоялся в Музее Победы. Об этом во вторник, 14 июня, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Память о знаменитом советском авторе жива, его песни помнят и, что важно, передают новым поколениям. В стенах Музея Победы собрались люди, которые знакомы с его творчеством, и те, кто впервые услышал по-настоящему великие песни. В них вся правда о событиях Великой Отечественной, ведь Окуджава прошел войну, и она оставила глубокий след в его творчестве, — рассказали организаторы вечера.

Отмечается, что мероприятие было приурочено к 25-й годовщине смерти поэта. Так, в ходе вечера прозвучали главные произведения Окуджавы в исполнении заслуженного деятеля искусств России Григория Гладкова.

Всего памятный вечер, как уточняется, посетили более 100 человек. Им рассказали биографию поэта, ведущие также отметили его вклад в развитие советской и российской поэзии.

До этого стало известно, что Музей Победы начнет онлайн-программу, приуроченную к 350-летию со дня рождения первого императора России Петра Великого. Так, москвичи смогут узнать о боевой истории уникального города Кронштадта на острове Котлин и научиться рисовать корабли петровских времен.

Помимо этого, гостей онлайн-программы ожидают экскурсия по средней образовательной школе № 422 в городе воинской славы Кронштадте и показательное выступление 154-го отдельного комендантского Преображенского полка в Музее Победы.

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