Дом по реновации на 103 квартиры построят в районе Косино-Ухтомский

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Чёрное Озеро, 8 Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации построят в районе Косино-Ухтомский. Об этом во вторник, 14 июня, сообщил руководитель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Застройщик — Московский фонд реновации — может начинать работы на выделенном земельном участке. По проекту для переселения жителей района Косино-Ухтомский возведут трехсекционный дом переменной этажности (восемь–девять этажей) со сквозными пешеходными арками в каждой секции, — сказал руководитель ведомства.

На подземном этаже здания специалисты обустроят парковку, а на первом — нежилые помещения для арендаторов, которые смогут открыть там магазины, кафе или другие объекты инфраструктуры. В доме предусмотрено 103 квартиры, из которых 21 — однокомнатная, 57 — двухкомнатные, а 25 — трехкомнатные.

Общая площадь строения составит 12,6 тысячи квадратных метров. Новостройка появится по адресу улица Черное Озеро, земельный участок 8, отметили на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, в районе Косино-Ухтомский построят два восьмиэтажных жилых дома по реновации. Отмечается, что у новостроек, рассчитанных на 35 квартир, будут оригинальные светлые фасады и застекленные лоджии.