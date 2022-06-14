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ЦБ выступил против введения банками комиссий за обслуживание валютных счетов

Георгий Соланович
Экономика
ЦБ выступил против введения банками комиссий за обслуживание валютных счетов
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

ЦБ выступил против введения кредитными организациями комиссий за обслуживание валютных счетов граждан без получения их согласия. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора во вторник, 14 июня.

— Включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей. При этом Банк России отмечает, что офертой не может признаваться публикация банком изменений на своем официальном сайте, когда согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений, — говорится в сообщении.

При этом в регуляторе сочли необходимым не допускать заключение между кредитными организациями и потребителями договоров, предусматривающих право банка в одностороннем порядке увеличить или установить комиссию за совершение операций. Кроме того, в ЦБ назвали недопустимым взимание с клиентов комиссии без их согласия. Отмечается, что регулятор уже проинформировал кредитные организации о необходимости исключения практик по ущемлению прав потребителей.

До этого сообщалось, что «Тинькофф Банк» с 23 июня введет комиссию за обслуживание банковских счетов в валюте. В финансовой организации рассказали, что эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции «Тинькофф Банка».

Уточняется, что стоимость обслуживания счетов в американской, европейской и шведской валютах при балансе более тысячи условных единиц будет составлять один процент ежемесячно.

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