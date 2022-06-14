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Роскосмос ответил на слова Кудрина об успешности космической госпрограммы

Александр Афонин
Общество
Роскосмос ответил на слова Кудрина об успешности космической госпрограммы
Фото: Роскосмос

Роскосмос не согласен с оценкой главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который назвал космическую госпрограмму наименее успешной. Об этом во вторник, 14 июня, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

— Существенно выросли показатели кассового исполнения федерального бюджета, обеспечено опережающее размещение государственного оборонного заказа и, как наиболее значимый и объективный показатель, обеспечено 100-процентное качество работы, выразившееся в рекордных показателях безаварийности пусков в современной истории России, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в госкорпорации эффективность программы оценивается в 95 процентов. По словам руководства компании, действующая методика оценки носит формальный характер из-за отсутствия учета внешних факторов, передает РБК.

До этого Кудрин назвал самые успешные государственные программы. По его словам, такими стали развитие сельского хозяйства, транспортной системы и атомного машиностроительного комплекса. Самой несовершенной госпрограммой, по его мнению, является программа развития космической отрасли.

Космос Роскосмос Алексей Кудрин
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