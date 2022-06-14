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Три автомобиля столкнулись в тоннеле на юго-западе Москвы

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Три автомобиля столкнулись в тоннеле на юго-западе Москвы
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, Гагаринский тоннель Карта всех событий

В Гагаринском тоннеле произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом во вторник, 14 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Занята одна полоса из трех. По возможности объезжайте данный участок, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что два автомобиля столкнулись на внутренней стороне шестого километра МКАД в районе Косинской эстакады. В результате ДТП три полосы из шести оказались заняты.

12 июня сообщалось, что водитель на автомобиле марки Lexus не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта на 30-м километре автодороги М5 «Урал». В результате ДТП травмы разной степени тяжести получили два пешехода и сам водитель.

Автомобили ДТП Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
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