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Москвичам рассказали о лекциях в рамках выставки «Дорогами цивилизаций»

Александр Афонин
Город
Москвичам рассказали о лекциях в рамках выставки «Дорогами цивилизаций»
Фото: Пресс-служба Государственного исторического музея
Россия, Москва, Красная площадь, 1 Карта всех событий

Цикл лекций проходит в рамках выставки «Дорогами цивилизаций» Музея транспорта Москвы и Государственного исторического музея (ГИМ). Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 14 июня.

— Музей транспорта Москвы и Государственный исторический музей проводят совместные лекции в рамках выставки «Дорогами цивилизаций». 9 июня в ГИМ рассказали об истории развития городского транспорта Москвы, — говорится в сообщении.

Горожане в рамках выставки смогут посетить 22 июня лекцию «Женщина за рулем. Советская эпоха». Лектором выступит экскурсовод Музея транспорта Москвы Юлия Кленова.

Помимо этого, 23 июня состоится лекция «Дороги Российской империи», где кандидат исторических наук Михаил Калинин расскажет об истории дорог России, передает дептранс.

Накануне стало известно, что в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 17 июня состоится открытие выставки японской живописи «Цветы четырех сезонов Японии» художницы Александры Васильевой. Гостей ждут арт-презентация, угощение японскими сладостями и многое другое.

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