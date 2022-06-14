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Загрутдинов назвал дату завершения строительства ТПУ «Лесопарковая»

Лейла Алиева
Город
Загрутдинов назвал дату завершения строительства ТПУ «Лесопарковая»
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, метро Лесопарковая Карта всех событий

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Лесопарковая» в районе одноименной станции Бутовской линии метро планируют достроить в 2023 году. Об этом во вторник, 14 июня, сообщил руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— ТПУ станет точкой регулярного междугороднего автобусного сообщения. Он будет включать автобусы Москва — Симферополь и 17 смежных межрегиональных маршрутов, — сказал глава ведомства.

Он добавил, что специалисты построят там улично-дорожную сеть, паркинг, автостанцию, а также надземный пешеходный переход от станции метро до района Северное Бутово. Благодаря новому ТПУ пассажиры смогут быстро, комфортно и безопасно совершать пересадки на разные виды транспорта, передает ТАСС.

10 июня заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что объединенное здание эксплуатационного персонала (ОЗЭП) в составе будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Печатники» готово в монолите. По его словам, создание ОЗЭП обеспечит персонал восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро комфортным пространством для работы и отдыха.

Строительство Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Рафик Загрутдинов
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