Дети из Мариуполя посетили обзорную экскурсию по Москве

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Дети из Мариуполя, которые проходят лечение и социально-психологическую реабилитацию в подмосковном детском санатории «Поляны», побывали на автобусной экскурсии по столице. Об этом во вторник, 14 июня, сообщили в пресс-службе Общественной палаты Москвы.
Отмечается, что экскурсия была организована уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и председателем комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Сабиной Цветковой.
— Это дети с непростой судьбой: сироты, отказники, которых мы вывезли из зон боевых действий. Контакт с ребятами установился не сразу. Но в санатории с ними работают психологи и другие специалисты. Они постепенно отогреваются и начинают все больше рассказывать о себе и о своих желаниях, — сказала Львова-Белова.
Фото: Telegram / Общественная палата Москвы
Группа состояла из 31 человека, дети прибыли 27 апреля в Подмосковье, где им пытаются устроить дальнейшую жизнь. В ходе экскурсии они посетили площадки «Москвы-Сити», побывали в Кремле и на парящем мосту в «Зарядье».
— Ребята сейчас находятся в сложном эмоциональном состоянии. А сегодня благодаря экскурсии нам удалось немного отвлечь ребят, окунуть их в мир впечатлений. Мы увидели радость и счастье в их глазах, улыбки на лицах, — цитирует Цветкову Telegram-канал палаты.
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