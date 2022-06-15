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Человек погиб в ДТП с участием бензовоза в Пензенской области

Евгений Белоусов
Происшествия
Человек погиб в ДТП с участием бензовоза в Пензенской области
Фото: Telegram / МВД Медиа

Трактор, фура и бензовоз столкнулись на 545-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал», в результате скончался один человек. Об этом в среду, 15 июня, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Уточняется, что из-за столкновения разлилось и загорелось горючее из резервуара бензовоза. Кроме одного погибшего, пострадал еще один человек, он был оперативно доставлен в больницу.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, которые ликвидируют последствия аварии. Специалисты Госавтоинспекции помогают обеспечить бесперебойный автомобильный поток, передает Telegram-канал «МВД Медиа».

До этого следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб мужчина и пострадали дети. По данным ведомства, 11 июня в 21:30 на третьем километре автодороги Луховицы — Дединово произошла авария.

Водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением и совершил наезд на группу велосипедистов, после чего столкнулся с машиной марки «Мерседес». В результате инцидента водитель «Рено» скончался. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

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