ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

Александр Афонин

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Жаркая погода с температурой воздуха 25–28 градусов ожидается в Москве после 20 июня. Об этом сообщила ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в среду, 15 июня.

— Погоду будет определять западный антициклон, на юго-западе Европы он привел к формированию очень жаркой погоды. Но такого у нас, конечно, не будет, потому что мы будем находиться в другой воздушной массе, которая под лучами солнца в условиях антициклона будет прогреваться, — сказала метеоролог.

Позднякова отметила, что пока сложно сказать, сколько продержится жаркая погода, передает РБК.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал сроки возвращения жары в Москву. По его словам, жаркая погода с температурой воздуха до плюс 28 градусов вернется в город на следующей неделе.

13 июня Вильфанд дал прогноз погоды на лето 2022 года. По его словам, в европейской и южной части России ожидается теплая погода. Прогнозируется, что температура воздуха будет превышать показатели нормы.

синоптики Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Почему не надо спешить

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пропишите пилюли родителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

За вклад в развитие русской литературы

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Концентрация внимания

Юрий Поляков
Юрий Поляков

«Чистка» элиты идет добровольно. Пока

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте