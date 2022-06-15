Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

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Жаркая погода с температурой воздуха 25–28 градусов ожидается в Москве после 20 июня. Об этом сообщила ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в среду, 15 июня.

— Погоду будет определять западный антициклон, на юго-западе Европы он привел к формированию очень жаркой погоды. Но такого у нас, конечно, не будет, потому что мы будем находиться в другой воздушной массе, которая под лучами солнца в условиях антициклона будет прогреваться, — сказала метеоролог.

Позднякова отметила, что пока сложно сказать, сколько продержится жаркая погода, передает РБК.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал сроки возвращения жары в Москву. По его словам, жаркая погода с температурой воздуха до плюс 28 градусов вернется в город на следующей неделе.

13 июня Вильфанд дал прогноз погоды на лето 2022 года. По его словам, в европейской и южной части России ожидается теплая погода. Прогнозируется, что температура воздуха будет превышать показатели нормы.