Дептранс объявил об открытии временной станции Ольгино будущего МЦД-4

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Специалисты открыли временную станцию Ольгино Горьковского направления, будущего четвертого диаметра МЦД. Об этом в среду, 15 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Ольгино — временная платформа с мостом через пути и кассами, которая находится между станциями Кучино и Железнодорожная. Для удобства более 60 тысяч местных жителей ближе к платформе перенесли автобусную остановку на Носовихинском шоссе, — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты уже начали строительство постоянной станции. В ходе работ будет обустроена платформа с навесами и мост-конкорс, оборудованный лифтами и эскалаторами.

Уточняется, что он соединит улицу Молодой Ленинец и Носовихинское шоссе. Планируется, что станция войдет в состав МЦД уже к 2024 году., передает Дептранс.

10 июня мэр Москвы Сергей Собянин совместно с генеральным директором компании «РЖД» Олегом Белозеровым открыл станцию Печатники МЦД-2. Он отметил, что ее открытие улучшило доступность для трех столичных районов, в которых проживает порядка 300 тысяч москвичей.