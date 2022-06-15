Людей эвакуировали из здания Счетной палаты в Москве из-за задымления

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Зубовская улица, 2 Карта всех событий

В одном из помещений здания Счетной палаты в центре столицы произошло задымление. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 15 июня, сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», людей из здания срочно эвакуировали. Причиной инцидента стало короткое замыкание в одном из подвальных помещений.

Позднее факт задымления подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МЧС. Короткое замыкание, как уточняется, не повлекло за собой открытого возгорания. Данных о пострадавших не поступало.

15 июня из Театра Наций в Петровском переулке людей эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации. Уточняется, что сработала система порошкового тушения, порошок приняли за дым. Эвакуацию удалось провести до прибытия пожарных.

До этого произошел пожар в пункте приема металлолома в Одинцове. По предварительным данным, площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Позднее горение было полностью ликвидировано. При пожаре, как уточняется, никто не пострадал.