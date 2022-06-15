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Более 2,5 миллиона человек посетили фестивали в Москве в июньские праздники

Александр Афонин
Город
Более 2,5 миллиона человек посетили фестивали в Москве в июньские праздники
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Фестивали «Времена и эпохи» и «Подорожник» подошли к концу, за время работы они обрели большую популярность. Об этом в среду, 15 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— По традиции День России Москва встретила фестивалем «Времена и эпохи». А на ВДНХ впервые прошел фестиваль путешествий «Подорожник». Крупнейший исторический фестиваль страны собрал более 2,5 миллиона гостей. Свыше тысячи реконструкторов из 13 регионов России рассказали о главных победах Отчизны, — сказал глава города.

Он добавил, что для фестиваля «Времена и эпохи» была задействована 61 городская площадка. Наибольшей популярностью у москвичей пользовалась фестивальная зона на Бульварном кольце.

При этом фестиваль путешествий по России «Подорожник» собрал более 300 тысяч посетителей, которые знакомились с традициями и достопримечательностями регионов России. На ВДНХ были открыты пять павильонов, где гости могли послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах, а также посмотреть кино, отметил Собянин в своем личном блоге.

Исторический фестиваль «Времена и эпохи» давал москвичам возможность заглянуть в прошлое и стать участниками давних событий. Например, на Тверском бульваре для горожан организовали костюмированный бал Наташи Ростовой — культовой героини романа «Война и мир» Льва Толстого.

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