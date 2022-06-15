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Минобороны обвинило Украину в срыве эвакуации мирных жителей Северодонецка

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны обвинило Украину в срыве эвакуации мирных жителей Северодонецка
Фото: depositphotos

ВСУ вели огонь из промзоны комбината «Азот» по жилым кварталам Северодонецка во время открытия Россией гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей. Об этом в среду, 15 июня, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— Киевский режим вновь показал свое истинное лицо и полное безразличие к жизням ни в чем неповинных женщин, детей и пожилых людей, находящихся в плену у обезумевших террористов на комбинате «Азот», — сказал представитель ведомства.

Он добавил, что ВСУ использовали гуманитарную паузу для перегруппировки на более выгодные позиции, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом». Мизинцев подчеркнул, что Москва в очередной раз заявляет об отсутствии с ее стороны каких-либо препятствий для выхода с «Азота» мирных жителей, передает Telegram-канал «Минобороны России».

До этого Мизинцев заявил, что правительство Украины само запросило открытие гуманитарного коридора для выхода гражданских с территории комбината «Азот» в Северодонецке.

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник сообщил, что украинские боевики на заводе «Азот» не имеют какой-либо возможности для выхода, они полностью блокированы.

Украина Эвакуация Минобороны
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