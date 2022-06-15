Пассажиры ЦППК получат кешбэк при оплате поездок картой «Мир»

Фото: Пресс-служба ЦППК

С 15 июня до 15 октября в поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) действует акция платежной системы «Мир». Об этом в среду, 15 июня, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— Мы регулярно предоставляем пассажирам общественного транспорта, включая электрички, наиболее выгодные условия оплаты проезда. Сразу несколько подобных акций проходили и в прошлом году, — сказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

В рамках акции пассажиры ЦППК смогут получить кешбэк в размере 10 процентов за каждую поездку, стоимость которой составила менее 100 рублей. Если цена проезда составила менее 1200 рублей, то владельцу карты вернется до 20 рублей.

В случае если билет оказался дороже 1200 рублей, то максимальный кешбэк составит 100 рублей. Отмечается, что в акции принимают участие карты «Мир» любого банка, а оплатить проезд с кешбэком можно через загруженные в смартфон сервисы Mir Pay или Samsung Pay.

12 июня сообщалось, что Федеральная пассажирская компания ввела скидку в размере 20 процентов на билеты на верхние места в плацкартных вагонах поездов. Она распространяется на поезда, которые отправляются в период с 15 июня по 30 сентября 2022 года.