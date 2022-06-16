Появилось первое фото Райана Гослинга в образе Кена из фильма «Барби»

Фото: Twitter / wbpictures

В Сети появилось первое фото актера Райана Гослинга в образе Кена из фильма «Барби».

Киноконцерн Warner Bros. Pictures показал, как Гослинг будет выглядеть во франшизе про куклу «Барби» режиссера Греты Гервиг.

Премьера фильма запланирована на 21 июля 2023 года. Сюжет картины пока неизвестен, так же, как и то, какие еще игрушки от компании Mattel, возможно, оживут на экране.

Фото Гослинга опубликовали на странице социальной сети студии.

Актер стоит на фоне ярко-розового особняка. У него белые волосы и неестественно интенсивный загар. Гослинг одет в бледно-голубую джинсовку-безрукавку и такого же цвета джинсы, из-под которых выглядывает резинка трусов с надписями Ken. Фанаты актера сперва подумали, что он играет гея, сообщает Life.ru.

Также американского актера Джонни Деппа вызвали в суд для дачи показаний по обвинению в избиении на съемочной площадке.