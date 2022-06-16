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Более 6,5 тысячи москвичей посетили мероприятия в рамках Дней исторического и культурного наследия

Георгий Соланович
Город
Более 6,5 тысячи москвичей посетили мероприятия в рамках Дней исторического и культурного наследия
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Более 6,5 тысячи человек посетили мероприятия, подготовленные в рамках Дней исторического и культурного наследия в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия столицы в четверг, 16 июня.

— В Мосгорнаследии подвели итоги Дней исторического и культурного наследия. В этом году праздник продолжался с 18 апреля по 31 мая. За это время в городе состоялось больше 350 бесплатных мероприятий, которые смогли посетить свыше 6,5 тысячи москвичей, — говорится в сообщении.

В период проведения мероприятия горожане могли в очном формате посетить значимые для истории столицы площадки: в более чем 120 объектах проходили квесты, экскурсии, прогулки, мастер-классы и лекции, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что жители города 18 и 19 июня в 15:00 в павильоне № 5 на ВДНХ смогут узнать историю строительства и обслуживания столичных мостов. Посетителям выставки расскажут, с какого моста открывается вид, знакомый всем россиянам по первой странице паспорта, а также как устроен Живописный мост.

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