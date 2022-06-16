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Российский флаг установили на въезде в Северодонецк

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российский флаг установили на въезде в Северодонецк
Фото: МИД РФ

На стеле «Северодонецк», находящейся на въезде в город, установили флаг России. Об этом в четверг, 16 июня, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Северодонецк уже полностью находится под контролем российских военных и Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Оставшиеся украинские военные контролируют только промзону комбината «Азот».

Кроме того, на брошенных позициях украинских военнослужащих были обнаружены кофры от американских и шведских противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, передает агентство.

До этого сообщалось, что численность мирных жителей, которые удерживаются украинскими боевиками на заводе «Азот» в Северодонецке, может составлять до 1,2 тысячи человек. Среди них порядка 127 детей.

Позже подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что солдаты Луганской народной республики совместно с российскими войсками закрепились в промзоне Северодонецка, в том числе возле химкомбината «Азот». Уточняется, что Народная милиция и чеченские бойцы полка «Ахмат» занимаются зачисткой территории.

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