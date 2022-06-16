Глава ВТБ предложил ограничить работу иностранных банков в России

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Работу иностранных банков в России необходимо ограничить из-за наложенных на российские кредитные организации санкций. Такое мнение высказал в четверг, 16 июня, глава ВТБ Андрей Костин.

— То, что я бы ограничил деятельность сегодня иностранных банков в России — это я могу сказать, потому что по отношению к нам поступают несправедливо, в том числе, по отношению к нашему германскому банку, — заявил он.

Костин также отметил, что ВТБ, находясь под ограничениями, не будет покупать банки, против которых санкции не были объявлены. Он объяснил, что это будет просто несправедливо, так как после покупки такой банк сразу же сам попадет под санкции, передает ТАСС.

До этого Костин заявил, что российскому банковскому сектору следует продолжать девалютизацию балансов, поскольку антироссийские санкции сохранятся на долгое время. Он также высказал убеждение, что интеграция России в глобальную политику и экономику не может быть устойчивой.

Евросоюз (ЕС) с 14 июня в рамках очередного пакета санкций в отношении России отключает Сбербанк, «Россельхозбанк» и «Московский кредитный банк» от межбанковской системы SWIFT. В Сбербанке заявили, что работа сейчас идет в обычном режиме и отключение от SWIFT никак не повлияет на текущую ситуация с международными расчетами.