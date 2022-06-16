В Москве снизилось число киберпреступлений

Фото: pixabay.com

Удалось переломить тенденцию агрессивного роста преступлений в сфере айти-технологий, зафиксированного в течение 2020 года. Об этом в четверг, 16 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, в текущем году зарегистрировано чуть больше 21 тысячи таких преступлений, в то время как за аналогичный период 2021 года произошло порядка 24 тысяч случаев.

Почти 70 процентов преступлений совершены с использованием сети интернет — 14 тысяч в этом году и почти 16 тысяч в прошлом.

При помощи средств мобильной связи, так называемые «массовые обзвоны» — около 33 процентов случаев (6 тысяч в этом году и 7,5 тысячи — в прошлом).

Нефедова также отметила, что в 2022 году зафиксировано на 41 процент меньше преступлений с использованием пластиковых карт — 5435 против 7586 криминальных деяний.

7 июня стало известно название браузера, наиболее уязвимого для фишинговых атак.