Черепах в «Аптекарском огороде» МГУ переместили под открытое небо

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Черепах, проживающих на территории ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», переместили из оранжерей под открытое небо. Об этом сообщили в пресс-службе ботанического сада в четверг, 16 июня.

— 70 черепах сегодня переехали из оранжерей под открытое небо. Ищите их у Восточного входа, — говорится в сообщении.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Телеграм-канал ботанического сада МГУ «Аптекарский огород»

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 17 июня состоится торжественное открытие выставки японской живописи «Цветы четырех сезонов Японии» художницы Александры Васильевой. Серия работ обращена к японскому жанру сики-э — это картины, посвященные временам года.

Художница акцентирует внимание в своих работах на одном цветке. Это служит отсылкой к жанру сэсика, представляющему идеализированные изображения цветов. Художники жанра в угоду эстетики пренебрегают натуралистичностью.

Открытие состоится в 18:00 в Субтропической оранжерее. Гостей ждут арт-презентация, угощение японскими сладостями и многое другое. Посетить выставку можно до 12 июля.