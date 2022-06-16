ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Пушилин заявил о наступлении переломного момента в битве за Донбасс

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин заявил о наступлении переломного момента в битве за Донбасс
Фото: vk/pushilindenis

В битве за Донбасс наступил переломный момент. Такое мнение в четверг, 16 июня, высказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— Да, можно говорить о переломе, противник подавлен морально, а также в военной составляющей, — заявил он.

По словам главы республики, войска ДНР сейчас получили особенное военное преимущество над украинской армией.

Соответствующее заявление Пушилин сделал в кулуарах юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 15 по 18 июня, передает RT.

До этого глава ДНР заявил, что надеется на завершение российской спецоперации по защите Донбасса до конца текущего года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что специальная военная операция России на Украине закончится, когда будут выполнены ее задачи. Также представитель Кремля подчеркнул, что президент России Владимир Путин обозначил задачи спецоперации на Украине.

Крымский сенатор Сергей Цеков недавно заявил, что в течение текущего года могут пройти референдумы о присоединении Донбасса, Херсона и Запорожья к России. Политик напомнил, что многие юго-восточные города Украины были основаны во времена Екатерины Великой.

Украина Денис Пушилин Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Почему не надо спешить

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пропишите пилюли родителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

За вклад в развитие русской литературы

Все мнения
О проекте