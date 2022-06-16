Пушилин заявил о наступлении переломного момента в битве за Донбасс

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В битве за Донбасс наступил переломный момент. Такое мнение в четверг, 16 июня, высказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— Да, можно говорить о переломе, противник подавлен морально, а также в военной составляющей, — заявил он.

По словам главы республики, войска ДНР сейчас получили особенное военное преимущество над украинской армией.

Соответствующее заявление Пушилин сделал в кулуарах юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 15 по 18 июня, передает RT.

До этого глава ДНР заявил, что надеется на завершение российской спецоперации по защите Донбасса до конца текущего года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что специальная военная операция России на Украине закончится, когда будут выполнены ее задачи. Также представитель Кремля подчеркнул, что президент России Владимир Путин обозначил задачи спецоперации на Украине.

Крымский сенатор Сергей Цеков недавно заявил, что в течение текущего года могут пройти референдумы о присоединении Донбасса, Херсона и Запорожья к России. Политик напомнил, что многие юго-восточные города Украины были основаны во времена Екатерины Великой.