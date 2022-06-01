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Цеков спрогнозировал референдумы в ДНР, ЛНР и на юге Украины в течение года

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Цеков спрогнозировал референдумы в ДНР, ЛНР и на юге Украины в течение года
Фото: Пресс-служба Совфеда

Референдумы о присоединении Донбасса, Херсона и Запорожья к России могут пройти в течение текущего года. Об этом в среду, 1 июня, сообщил крымский сенатор Сергей Цеков.

— Я думаю, что все территории, которые контролирует Россия, они имеют очень большие шансы воссоединиться с РФ. Это изначально русские территории, — отметил он.

Цеков напомнил, что основание многих юго-восточных городов Украины произошло во времена Екатерины Великой, передает РИА Новости.

12 мая власти Херсонской области заявили, что регион хочет войти в состав России. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов отметил, что сложно точно сказать, какое количество времени уйдет на интеграцию региона в состав РФ.

Такое же желание выразили власти Запорожской области. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, путь интеграции и воссоединения региона с Россией будет обозначен после освобождения города Запорожье.

31 мая стало известно, что российский рубль ввели в полноценный оборот в Херсоне.

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