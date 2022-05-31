В Херсоне ввели российский рубль в полноценный оборот

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Российскую валюту ввели в полноценный оборот в Херсоне. Об этом во вторник, 31 мая, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, с 30 мая во всех торговых точках города продукция должна продаваться в рублях и гривнах.

— Все магазины сегодня обязаны продавать свою продукцию исключительно в рублях и гривнах. Ценники должны быть выставлены, — цитирует Стремоусова РИА Новости.

Кроме того, Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет. Об этом во вторник, 31 мая, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Власти Херсонской области запросили помощь 30 мая, когда ВСУ в результате обстрелов перебили кабель телефонной связи и спровоцировали аварию. Он напомнил, что с аналогичной ситуацией сталкивались жители Крыма. Этот опыт, по словам Крючкова, помог России предотвратить сложности.

До этого стало известно, что в Херсонской области заработал крымский мобильный оператор.