Крымский мобильный оператор заработал в Херсонской области

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В Херсонской области заработал крымский мобильный оператор. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

Он уточнил, что теперь до местных жителей можно дозвониться из России, набрав номер, который начинается с +7.

Стремоусов добавил, что речь идет об операторе Win mobile.

Он подытожил, что соответствующие сим-карты уже можно приобрести в местных магазинах, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства Российской Федерации для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

24 февраля российский лидер объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.