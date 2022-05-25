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Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей

Полина Долганова
В мире
Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства Российской Федерации для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Об этом в среду, 25 мая, сообщили на официальном портале правовой информации.

Недавно стало известно, что Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав РФ в качестве полноценного субъекта. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

12 мая власти Херсонской области также заявили, что регион хочет войти в состав России. Заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов отметил, что сложно точно сказать, какое количество времени уйдет на интеграцию региона в состав РФ.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия поддержит решение жителей Херсонской области о вступлении региона в состав страны. Она отметила, что власти и народ области не должны оглядываться на Киев и украинские нацбатальоны во время принятия своего решения.

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