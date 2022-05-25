Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Звезды, которые стали блондинками

Звезды, которые стали блондинками

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Власти Запорожской области сообщили о намерении войти в состав России

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Власти Запорожской области сообщили о намерении войти в состав России
Фото: МИД РФ

Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав РФ в качестве полноценного субъекта. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

— Будущее у Запорожской области может быть только одно — она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет. Население Запорожской области абсолютно русское по ментальности, поэтому для полноценной адаптации понадобятся считанные месяцы, — заявил он.

По словам Рогова, путь интеграции и воссоединения региона с РФ будет обозначен после освобождения областного центра — города Запорожье. Он отметил, что в настоящее время уже освобождено от украинских националистов и находится под контролем российской армии две трети области.

— Мы уверены, что город будет освобожден. Украинские националисты тоже понимают, что Запорожье они не удержат, поэтому уже сейчас выводят из города свои активы и вывозят семьи, — добавил Рогов.

Он считает, что Запорожская область может занять достойное место в Южном федеральном округе, передает РИА Новости.

12 мая власти Херсонской области заявили, что регион хочет войти в состав России. Заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов отметил, что сложно точно сказать, какое количество времени уйдет на интеграцию региона в состав РФ.

Украина Спецоперации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Гиена Европы» облизывает корм

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте