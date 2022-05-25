Власти Запорожской области сообщили о намерении войти в состав России

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Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав РФ в качестве полноценного субъекта. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

— Будущее у Запорожской области может быть только одно — она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет. Население Запорожской области абсолютно русское по ментальности, поэтому для полноценной адаптации понадобятся считанные месяцы, — заявил он.

По словам Рогова, путь интеграции и воссоединения региона с РФ будет обозначен после освобождения областного центра — города Запорожье. Он отметил, что в настоящее время уже освобождено от украинских националистов и находится под контролем российской армии две трети области.

— Мы уверены, что город будет освобожден. Украинские националисты тоже понимают, что Запорожье они не удержат, поэтому уже сейчас выводят из города свои активы и вывозят семьи, — добавил Рогов.

Он считает, что Запорожская область может занять достойное место в Южном федеральном округе, передает РИА Новости.

12 мая власти Херсонской области заявили, что регион хочет войти в состав России. Заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов отметил, что сложно точно сказать, какое количество времени уйдет на интеграцию региона в состав РФ.