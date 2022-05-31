Херсонская и Запорожская области перешли на российские сети связи

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Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет. Об этом во вторник, 31 мая, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Власти Херсонской области запросили помощь 30 мая, когда ВСУ в результате обстрелов перебили кабель телефонной связи и спровоцировали аварию.

— Очередной киевский теракт обрушил связь в Херсонской и Запорожской областях. Россия же сыграла на опережение. На освобожденных территориях уже исключительно российский интернет и связь, — добавил Крючков.

Он напомнил, что с аналогичной ситуацией сталкивались жители Крыма. Этот опыт, по словам Крючкова, помог России предотвратить сложности, передает ТАСС.

До этого стало известно, что в Херсонской области заработал крымский мобильный оператор. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. Он уточнил, что теперь до местных жителей можно дозвониться из России, набрав номер, который начинается с +7. Стремоусов добавил, что речь идет об операторе Win mobile.