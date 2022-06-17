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Началось благоустройство территории возле ТПУ «Окружная»

Георгий Соланович
Город
Началось благоустройство территории возле ТПУ «Окружная»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Локомотивный проезд Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории возле транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Окружная» на границе Северного и Северо-Восточного административных округов Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков в пятницу, 17 июня.

— В связи с увеличением пассажиропотока появилась необходимость обустроить комфортные пешеходные маршруты от жилых домов к новому транспортно-пересадочному узлу. В зону благоустройства вошли Локомотивный и Нововладыкинский проезды, основные работы планируем завершить до конца этого года, — подчеркнул заммэра.

По его словам, для безопасности горожан специалисты выставили ограждения и информационные стенды, а также организовали альтернативные проходы.

В рамках благоустройства территории ТПУ планируется обновить покрытие на проезжей части, сделать пешеходные переходы, организовать парковочное пространство на более чем 150 машино-мест, оборудовать четыре новых остановочных павильона для общественного транспорта, озеленить территорию, а также полностью обновить систему освещения.

Бирюков подчеркнул, что в ходе работ будет обустроена видовая зона вдоль Локомотивного проезда.

До этого сообщалось, что в столице пройдут работы, связанные с благоустройством вокруг трех новых станций северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Петр Бирюков Благоустройство Москва
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