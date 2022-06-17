ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Теплую погоду с кратковременными дождями обещали москвичам в пятницу

Георгий Соланович

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Теплую погоду с кратковременными дождями обещали москвичам в пятницу
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Теплая погода с переменной облачностью и кратковременными дождями ожидается в Москве и области в пятницу, 17 июня. Соответствующая информация появилась на сайте Гидрометцентра России.

Днем воздух в регионе достигнет отметки плюс 23 градуса, ночью же в Москве похолодает до плюс 10 градусов, в области — до плюс 7 градусов.

Ветер ожидается западный с порывами до 15 метров в секунду. «Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра будет действовать в регионе с 09:00 четверга до 21:00 пятницы. Кроме того, в Гидрометцентре предупредили и о пожарной опасности: предостережение продлится до 12:00 субботы. При этом в Серпуховском районе уровень пожарной опасности будет четвертого класса.

Атмосферное давление ожидается около 747 миллиметров ртутного столба, уточняется на сайте Гидрометцентра.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в выходные в столичном регионе ожидается переменчивая погода с солнечными днями и ливнями. Среднесуточная температура при этом будет соответствовать климатической норме лета.

Гидрометцентр Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Почему не надо спешить

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пропишите пилюли родителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

За вклад в развитие русской литературы

Все мнения
О проекте