Теплую погоду с кратковременными дождями обещали москвичам в пятницу

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Теплая погода с переменной облачностью и кратковременными дождями ожидается в Москве и области в пятницу, 17 июня. Соответствующая информация появилась на сайте Гидрометцентра России.

Днем воздух в регионе достигнет отметки плюс 23 градуса, ночью же в Москве похолодает до плюс 10 градусов, в области — до плюс 7 градусов.

Ветер ожидается западный с порывами до 15 метров в секунду. «Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра будет действовать в регионе с 09:00 четверга до 21:00 пятницы. Кроме того, в Гидрометцентре предупредили и о пожарной опасности: предостережение продлится до 12:00 субботы. При этом в Серпуховском районе уровень пожарной опасности будет четвертого класса.

Атмосферное давление ожидается около 747 миллиметров ртутного столба, уточняется на сайте Гидрометцентра.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в выходные в столичном регионе ожидается переменчивая погода с солнечными днями и ливнями. Среднесуточная температура при этом будет соответствовать климатической норме лета.