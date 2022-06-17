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Около 35 тысяч человек посетят общегородской выпускной в Парке Горького в этом году

Георгий Соланович
Город
Около 35 тысяч человек посетят общегородской выпускной в Парке Горького в этом году
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Общегородской выпускной в Парке Горького в этом году начнется 25 июня в 20:00. Концерты, дискотеки, экстрим-шоу и другие мероприятия посетит рекордное количество участников — 35 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 17 июня.

По ее словам, главная тема праздника в этом году — «Первый свободный полет».

— Планируем организовать все так, чтобы этот выпускной стал одним из самых запоминающихся событий в жизни. В этом году в Парке Горького соберется рекордное число участников — 35 тысяч человек. Для всех гостей торжества мы готовим яркую программу: диджеи, интерактивные площадки, более 50 любимых артистов, сформировать список которых помогли сами выпускники. Праздник начнется в 20:00 и продлится до 06:00 следующего дня, — отметила заммэра.

Для выпускников подготовлена большая развлекательная программа. По традиции они будут заходить в парк по красной ковровой дорожке под звуковое сопровождение. Уже на входе выпускников встретят аниматоры. Кроме того, будет работать фотозона, а на Пушкинской набережной и у главного фонтана пройдут музыкальные концерты.

Помимо этого, на территории Парка Горького будут работать более 20 интерактивных зон: площадки для проведения тихой дискотеки, интеллектуальной игры «Квиз!», комик-шоу с элементами stand up и импровизацией, экстрим-шоу на велосипедах, а также киберспортивная площадка.

Все желающие смогут посмотреть театрализованное представление на воде, подготовленное режиссером Алексеем Франдетти, а в полночь прозвучит праздничный салют. Завершится мероприятие дискотекой, передает официальный сайт мэра Москвы.

14 июня мэр столицы Сергей Собянин заявил о проведении ряда выпускных мероприятий для городских школьников. По его словам, в ходе события подростков ожидает насыщенная программа.

Анастасия Ракова общегородской выпускной Москва
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