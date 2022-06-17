Песков: Путин лично принимает участие в подготовке выступления на ПМЭФ

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин лично участвует в подготовке своего выступления в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), он будет говорить о причинах кризиса. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, несмотря на давление, которое оказывается на Россию, все с большим вниманием будут слушать российского лидера.

— И форум, и это выступление президента по времени, конечно, совпадают с беспрецедентными событиями в мировой дипломатии, в мировой экономике, в мировой политике. И это добавляет еще большее значение тем словам, которые президент будет озвучивать, — цитирует пресс-секретаря Путина РИА Новости.

Накануне помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков рассказал о деталях президентской речи на ПМЭФ-2022. По его словам, Владимир Путин большую часть своего выступления в ходе форума посвятит задачам, которые на сегодняшний день стоят перед страной.

До этого Дмитрий Песков анонсировал тему выступления президента России на ПМЭФ. Российский лидер расскажет о влиянии санкций в отношении страны на рост цен на энергоресурсы. Представитель Кремля отметил, что экономика стала зависеть от политики, а некоторые страны совершили много ошибок во время пандемии коронавируса.