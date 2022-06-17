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Ротонду конца XVIII века отреставрировали в усадьбе Братцево

Георгий Соланович
Город
Ротонду конца XVIII века отреставрировали в усадьбе Братцево
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Светлогорский пр-д, 13 Карта всех событий

Специалисты завершили реставрацию белокаменной ротонды конца XVIII — начала XIX века на территории ансамбля усадьбы Братцево. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 17 июня.

— Почти год реставраторы трудились над тем, чтобы вернуть ротонде исторический облик. До начала работ здесь были зафиксированы утраты некоторых декоративных элементов, различные загрязнения, сколы, выбоины и трещины. Нам пришлось через суд добиваться от собственника проведения этой реставрации. Сейчас памятник в порядке и готов вновь радовать жителей, — подчеркнул глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Усадьба обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. Специалисты во время проведения работ расчистили лепные и белокаменные детали, отреставрировали ступени и базы колонн, заменили утраченные ступени и блоки, привели в порядок кровлю, обустроили площадку в центре ротонды, выровняли поверхности колонн и воссоздали капители и кронштейны колонн в мастерских, передает официальный сайт мэра Москвы.

7 июня специалисты приступили к реставрации главного дома усадьбы Покровское-Стрешнево. Реставраторам предстоит погрузиться в архитектурное прошлое усадьбы и изучить историю здания.

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