ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Диетолог рассказала, можно ли похудеть без спорта

Георгий Соланович
Общество
Диетолог рассказала, можно ли похудеть без спорта
Фото: depositphotos

Для снижения веса достаточно недобора калорий. При этом неважно, занимается человек спортом или нет, заявила врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.

По ее словам, ключевое правило похудения — дефицит калорий.

— Это закон сохранения энергии. Как сказал один известный спортивный американский диетолог: «Все, кто ест 1000 калорий, худеют; все, кто ест 6000 калорий, толстеют. Когда мы не худеем, мы не делаем главного — недобора калорий, — подчеркнула врач.

При этом возлагать большие надежды на физическую нагрузку ошибочно, считает Тихомирова. Главное — считать калорийность, соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, а также правильно просчитывать свой рацион.

Норма калорийности для женщины составляет около 1000–1200 калорий, для мужчин — примерно 1400–1600 калорий, передают «Известия».

До этого диетолог Пономарева раскрыла лучшее время для завтрака с целью избавления от жира на животе. По ее словам, время завтрака способно повлиять на процесс откладывания жира. Так, для сброса лишних килограммов лучше подождать несколько часов после пробуждения.

Спорт Мнения Похудение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Почему не надо спешить

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пропишите пилюли родителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

За вклад в развитие русской литературы

Все мнения
О проекте