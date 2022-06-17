Наталья Сергунина назвала самые популярные функции турсервиса Russpass

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Бронирование гостиниц, покупка железнодорожных и авиабилетов и подбор тематических экскурсий по разным городам являются одними из самых популярных функций туристического сервиса Russpass. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в пятницу, 17 июня.

— В преддверии летнего сезона аудитория Russpass увеличилась более чем до четырех миллионов человек. Сегодня это крупный общенациональный проект, объединяющий все регионы нашей страны. Он помогает развивать внутренний туризм, который стал основной точкой роста отрасли. В сервисе представлено пять тысяч предложений для поездок по России — от готовых туров до маршрутов для автопутешествий, — подчеркнула заммэра.

Она также отметила, что Москву в 2021 году посетили 15,3 миллиона российских туристов, что принесло в бюджетную систему города около 100 миллиардов рублей. В этом году правительство столицы дополнительно поддержит развитие делового и молодежного туризма. Помимо этого, город поможет организаторам турпоездок для людей старше 55 лет.

Современный российский туризм терпит колоссальные изменения. Путешественники ищут новые маршруты и виды отдыха. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, популярен ли парусный туризм в России и какие направления пользуются наибольшей популярностью.